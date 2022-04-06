ООО "НПО-ИНТЕГРАЛ"

Профессиональное снабжение строительной и ЖКХ отрасли позволяет обустроить обслуживаемые ими дома по европейскому стандарту, предоставляя их жильцам наивысший уровень комфорта.

Мы предоставляем услуги по изготовлению продукции для ЖКХ-организаций и строительной отрасли (застройщики, фирмы, частные предприниматели). Кроме этого, компания предлагает различные изделия от наших партнеров, которые расположены по всей территории РФ.

Высокое качество производимых нами металлоконструкций обусловлено применением узкопрофильного технического оснащения. Помимо этого, наши инженера и технологи осуществят быстрый и правильный расчет того или иного изделия, беря во внимание эксплуатационные особенности.

Наша основная задача заключается в создании, производстве, а также организации своевременной доставки товаров для ЖКХ и строительных компаний. Мы предлагаем нашим клиентам качественные изделия, которые полностью соответствуют всем требованиям и нормам.

Также, любой клиент может предоставить индивидуальные размеры, по которым будет изготовлен заказ. Наши специалисты окажут требуемую помощь (советы, расчеты).





Огромный каталог

В представленном ассортименте металлических конструкций вы сможете найти следующие позиции:

Почтовые ящики для подъездов и частных домов;

Оборудования мусороудаления (урны, мусоропроводы для многоэтажек, контейнеры и бункеры);

Лавки и скамейки;

Оборудование для дорог (столбики, противотаранные барьеры, велопарковки и т.д.);

Детские игровые комплексы и их отдельные элементы;

Спортивное снаряжение (рукоходы, лесенки, хоккейные коробки, скалолазы и т.д.) и отдельные конструкции (ворота);

Придомовые объекты (беседки, коврочистки, стойки для белья);

Газонные ограждения;

Металлопластиковые окна;

Металлические стеллажи и шкафы;

Медицинская мебель (сейфы-термостаты, шкафы);

Противопожарное оборудование;

Сейфы различных классов взломостойкости;

Замки (почтовые, навесные, мебельные, тросовые);

Запорная арматура;

Производственные верстаки различной комплектации и конструкции.





Все представленные товары проходят испытания качества и надежности. Это относится как к изготовленным изделиям на нашем производстве, так и продукции от наших партнеров. Данная особенность нашей компании дает возможность приобретать покупателю только проверенный и качественный товар, вне зависимости от его стоимости.





Почему стоит сотрудничать с нами

Обратившись к нам, каждый клиент получает:

Индивидуальный подход к поставленной задаче от наших сотрудников;

Учтем все пожелания и требования;

Качественное сервисное обслуживание;

Различные акции и скидки для оптовых и постоянных покупателей;

Своевременная доставка. Отгрузка осуществляется во многих городах РФ;

Продуманная ценовая политика;

Наилучшее отношение цена/качество.





Оформление заказа

Купить недорого продукцию для ЖКХ и строительных организаций можно у нас. Предоставляем гарантию качества на весь ассортимент товаров. Оказываем помощь при расчетах и консультируем при возникновении вопросов. Узнать подробную информацию можно у нашего менеджера по телефону. Источник: https://npo-integral.ru/